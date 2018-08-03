Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве участника боев в Донбассе

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для третьего подозреваемого в убийстве бывшего участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщило в пятницу агентство УНИАН.

Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство".

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога Александру Обухову – третьему из четырех задержанных подозреваемых. Обухов – владелец автомобиля Mazda, на котором подозреваемые пытались скрыться. Он будет находиться в запорожском СИЗО до 29 сентября", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу суд в Бердянске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подозреваемых в убийстве Олешко — Артема Матюшина и Николая Ломако.