На Украине перевернулся микроавтобус с детьми

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Черниговской области Украины: женщина-водитель не справилась с управлением, в результате пострадали восемь человек, в том числе четверо детей, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Микроавтобус Volkswagen двигался из Киева в Конотоп Сумской области, транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых. По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок", — говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла около 11.00 мск, в результате ДТП пострадали четверо взрослых и четверо детей, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В последнее время на Украине произошел ряд крупных дорожно-транспортных происшествий с микроавтобусами, в которых пострадали и граждане РФ, Белоруссии и Грузии. После резонансных ДТП полиция устроила проверки автоперевозчикам и решила вернуть контроль за скоростью в дорогах.