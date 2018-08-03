МИД о выборах в Зимбабве: поддержка населением правящей партии очевидна

Участники протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

Участники протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Москва расценивает результаты выборы в Зимбабве как свидетельство поддержки населением политики правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" на оздоровление ситуации в стране, говорится в заявлении МИД РФ.

В Зимбабве 30 июля прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов.

"Расцениваем результаты выборов, а также высокую явку избирателей как свидетельство очевидной поддержки большинством населения Зимбабве проводимого президентом Мнангагвой и ЗАНУ-ПФ курса на стабилизацию общественно-политической обстановки, оздоровление социально-экономической ситуации в стране и создание благоприятных условий для ее дальнейшего всестороннего развития", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва подтверждает принципиальный настрой на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Зимбабве в политической, торгово-экономической, культурной и иных областях.

В конце ноября 2017 года с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ушел в отставку 93-летний Роберт Мугабе. До выборов эту должность занимал бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства.