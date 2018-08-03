В ВОЗ предупредили о возможности новой волны эпидемии холеры в Йемене

ЖЕНЕВА, 3 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможности новой крупной волны эпидемии холеры в Йемене, планирует провести вакцинацию на севере страны с 4 по 6 августа, заявил на брифинге в пятницу заместитель генерального директора ВОЗ по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них Питер Салама.

"В последние годы в Йемене было две крупные эпидемии холеры. К сожалению, тенденция, которую мы видим в последние дни и недели, свидетельствует о том, что мы можем быть на пороге третьей крупной волны эпидемии холеры в Йемене. Мы видим растущее число случаев заболевания холерой, особенно внутри и вокруг Саны, а также в ряде других районов", — сказал он.

Салама отметил, что для проведения вакцинации ООН запросила у воюющих сторон три дня тишины на севере страны с 4 по 6 августа.

"Как ООН, мы попросили о трех днях спокойствия в связи с нашей первой кампанией по вакцинации с 4 по 6 августа на севере страны. Ранее мы имели возможность начать кампанию вакцинации на юге Йемена, но мы никогда не проводили ее на севере. Мы планируем при помощи 3 тысяч сотрудников вакцинировать свыше 500 тысяч человек", — добавил замгендиректора ВОЗ.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.