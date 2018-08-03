Эксперт оценил обострение отношений между США и Турцией

ДУБАЙ, 3 авг — РИА Новости, Юлия Троицкая. Обострение в отношениях между Турцией и США, которые ввели санкции против турецких министров, не является внезапным, их разногласия продолжаются долгое время, но турецкий прагматизм всегда побеждает, высказал мнение в беседе с РИА Новости эксперт по Турции эмиратского центра исследований "Аль-Мустакбаль" Абдель Латыф Хиджази.

Минфин США на этой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона. Пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Отношения между США и Турцией являются напряженными уже долгие годы, это не новость, они были такими и при президенте Обаме, раздражающие Турцию факторы — поддержка со стороны США курдов в Сирии, укрытие оппозиционных турецких деятелей — остаются, но Турция всегда действует прагматично, поэтому после резких заявлений смягчается и идет на уступки и ищет компромисс, чтобы снизить накал. Тем более, сейчас, когда у Турции проблемы в отношениях с ЕС, странами Персидского залива, другими арабскими странами, ей невыгодна конфронтация еще и с Америкой", — отметил Хиджази. Эксперт не считает, что очередные трения между Вашингтоном и Анкарой повлияют на ситуацию в ближневосточном регионе.

"Турция по-прежнему будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления курдов на северо-востоке Сирии, она попытается сохранить за собой Идлиб на переговорах с Россией и Ираном, для чего поддерживает формирование единой армии, куда войдут все основные сирийские вооруженные оппозиционные группировки, обострение отношений с США вряд ли что-то изменит на этом направлении", — сказал Хиджази.

По его мнению, после ареста в Израиле в июле этого года турецкой гражданки Эбру Озкан Анкара может использовать дело американского пастора, чтобы вынудить США надавить на Израиль и отпустить турчанку, подозреваемую еврейским государством в связях с террористической организацией. "Турция может использовать пастора для сделки по поводу задержанной в Израиле ее гражданки", — полагает Хиджази.