Испания создаст оперативное командование для решения миграционного кризиса

МАДРИД, 3 авг – РИА Новости. Испанское правительство создаст единое командование для координации действий всех оперативных служб, чтобы решить проблему нелегальной миграции, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

"Будет создано единое командование для оперативной координации государственных служб безопасности на границе и в Гибралтарском проливе. Это командование будет осуществлять координацию всех действий, связанных с незаконной миграцией, и необходимых механизмов для эффективного задействования всех имеющихся человеческих и материальных ресурсов и быстрой передачи информации", — заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

Цель, по словам Санчеса, — "оптимизировать" имеющиеся ресурсы, чтобы "препятствовать выходу мигрантов из стран происхождения". Он напомнил, что до конца года Испания выделит на борьбу с нелегальной миграцией 30 миллионов евро, и обвинил правительство экс-премьера Мариано Рахоя в том, что оно "не вкладывало денег в решение" этой проблемы.

"Миграция началась не при этом правительстве, при этом правительстве началась миграционная политика, которой до сих пор не было", — добавил глава испанского кабинета министров.

Санчес также поблагодарил Еврокомиссию за выделение дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией марокканским властям – именно из Марокко идет основной поток миграции в Испанию.

Цель создаваемого оперативного командования – предотвращать "прибытие без предупреждения лодок в Испанию", при этом операции должны быть направлены на "защиту жизней мигрантов". Эта мера, по словам Санчеса, аналогична той, которую приняли испанские власти в 2006 году, в разгар миграционного кризиса, когда на Канары прибыли за два года 44 тысячи мигрантов.

Миграционный поток в Испанию в последние месяцы резко увеличился – эта страна опередила по числу нелегальных мигрантов, прибывающих к ее берегам, Италию. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22,1 тысячи мигрантов, то с 1 января этого года — уже почти 23 тысячи человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Более 300 человек погибли или пропали без вести. Еще более 3 тысяч человек пересекли границу по суше — в Сеуте и Мелилье, испанских анклавах на границе с Марокко.

Службы безопасности Марокко с начала года обнаружили при координации с испанской стороной почти 3,8 тысячи мигрантов, пытавшихся пересечь границу.