Испания создаст оперативное командование для решения миграционного кризиса

МАДРИД, 3 авг – РИА Новости. Испанское правительство создаст единое командование для координации действий всех оперативных служб, чтобы решить проблему нелегальной миграции, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.
Цель, по словам Санчеса, — "оптимизировать" имеющиеся ресурсы, чтобы "препятствовать выходу мигрантов из стран происхождения". Он напомнил, что до конца года Испания выделит на борьбу с нелегальной миграцией 30 миллионов евро, и обвинил правительство экс-премьера Мариано Рахоя в том, что оно "не вкладывало денег в решение" этой проблемы.
"Миграция началась не при этом правительстве, при этом правительстве началась миграционная политика, которой до сих пор не было", — добавил глава испанского кабинета министров.
Цель создаваемого оперативного командования – предотвращать "прибытие без предупреждения лодок в Испанию", при этом операции должны быть направлены на "защиту жизней мигрантов". Эта мера, по словам Санчеса, аналогична той, которую приняли испанские власти в 2006 году, в разгар миграционного кризиса, когда на Канары прибыли за два года 44 тысячи мигрантов.
Службы безопасности Марокко с начала года обнаружили при координации с испанской стороной почти 3,8 тысячи мигрантов, пытавшихся пересечь границу.