Глава МИД КНДР призвал к ослаблению санкций против Пхеньяна

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 10 апреля 2018

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 10 апреля 2018

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе встречи с коллегой из одной из стран-членов АСЕАН призвал к ослаблению международных санкций в отношении Пхеньяна, сообщило агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

Агентство не уточняет, с кем именно состоялась встреча. По словам собеседника агентства, в качестве аргумента Ли Ён Хо подчеркнул, что КНДР прекратила испытания ядерного испытания и пуски баллистических ракет.

Ранее агентство Ренхап сообщило о том, что глава КНДР мог провести встречу с китайским коллегой Ван И. По данным корреспондента агентства, Ли Ён Хо был замечен входящим в комнату, куда ранее вошел Ван И.

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо прибыл утром пятницы в Сингапур, где должен принять участие в запланированном на 4 августа Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ).

Глава МИД КНДР покинул Пхеньян накануне. Он сделал остановку в Пекине, откуда и вылетел в Сингапур. Северокорейское агентство ЦТАК опубликовало накануне короткую заметку по случаю поездки главы МИД КНДР в Сингапур. "Ли Ён Хо примет участие в министерской встрече в рамках Регионального форума АСЕАН перед тем, как пройдет его официальный визит в эту страну", — отмечается в сообщении ЦТАК.

Агентство также указало, что Ли Ён Хо совершит официальный визит в Иран, однако не уточнило точные сроки поездки.

АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.