Россия выразила надежду на адекватное рассмотрение дела Свиридова

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Москва надеется на адекватное рассмотрение дела журналиста Леонида Свиридова на европейском уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На прошлой неделе Высший административный суд Польши счел законным лишение журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова статуса долговременного резидента Европейского союза и внесение его в список лиц, чье пребывание на территории стран Шенгенского соглашения нежелательно. Свиридов заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Очевидно, то последнее решение польского суда, который де-факто одобрил грубое ущемление прав журналиста, а вместе с тем и нарушение международного права в части, касающейся свободы выражения мнений, продиктовано политической конъюнктурой, нам это очевидно. Встает вопрос, насколько такая судебная система и репрессивные меры государства против журналистов соответствуют европейским демократическим ценностям. Мы искренне надеемся на адекватное рассмотрение дела Свиридова на общеевропейском уровне и призываем профильные международные структуры, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы дать оценку такому правосудию", — заявила она.

МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.