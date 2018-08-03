Россия выразила надежду на адекватное рассмотрение дела Свиридова

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Москва надеется на адекватное рассмотрение дела журналиста Леонида Свиридова на европейском уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, то последнее решение польского суда, который де-факто одобрил грубое ущемление прав журналиста, а вместе с тем и нарушение международного права в части, касающейся свободы выражения мнений, продиктовано политической конъюнктурой, нам это очевидно. Встает вопрос, насколько такая судебная система и репрессивные меры государства против журналистов соответствуют европейским демократическим ценностям. Мы искренне надеемся на адекватное рассмотрение дела Свиридова на общеевропейском уровне и призываем профильные международные структуры, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы дать оценку такому правосудию", — заявила она.
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.