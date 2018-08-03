Экс-сенатор Кривицкий останется в Италии еще на месяц, сообщил адвокат

РИМ, 3 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший сенатор Дмитрий Кривицкий, обвиняемый в России в коррупции, не сможет покинуть Италию еще 30 дней, в течение которых российская сторона может подать запрос на экстрадицию, заявил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.
"Он на свободе. Сейчас он не хочет ни с кем общаться и говорит, что ему надо прийти в себя", — заявил адвокат.
"Сейчас мы посмотрим, запросит ли Россия экстрадицию. Формально этого еще сделано не было. Такое возможно, с момента задержания на это есть 40 дней. На сегодня прошли 10", — подчеркнул он.
По его словам, пока продолжается данная процедура, Кривицкий не может покинуть Италию.
"Сколько он будет здесь оставаться, мы поймем на основе наличия запроса об экстрадиции со стороны российского правительства. Если Россия в течение 40 дней не потребует экстрадиции, он будет совершенно точно свободен, поскольку всё утратит силу ", — отметил юрист.
В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.
По данным Новгородского районного суда, в начале марта вынесено постановление о заочном аресте Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Это решение принято по ходатайству регионального следственного управления.