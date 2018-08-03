Экс-сенатор Кривицкий останется в Италии еще на месяц, сообщил адвокат

РИМ, 3 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший сенатор Дмитрий Кривицкий, обвиняемый в России в коррупции, не сможет покинуть Италию еще 30 дней, в течение которых российская сторона может подать запрос на экстрадицию, заявил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.

Бывший российский сенатор был арестован на прошлой неделе на севере Италии в Кортине-д'Ампеццо по запросу российских властей. На судебном заседании он отказался от добровольной экстрадиции в Россию и заявил, что считает себя преследуемым по политическим мотивам. В четверг суд Венеции освободил Кривицкого из-под стражи.

"Он на свободе. Сейчас он не хочет ни с кем общаться и говорит, что ему надо прийти в себя", — заявил адвокат.

"Сейчас мы посмотрим, запросит ли Россия экстрадицию. Формально этого еще сделано не было. Такое возможно, с момента задержания на это есть 40 дней. На сегодня прошли 10", — подчеркнул он.

По его словам, пока продолжается данная процедура, Кривицкий не может покинуть Италию.

"Сколько он будет здесь оставаться, мы поймем на основе наличия запроса об экстрадиции со стороны российского правительства. Если Россия в течение 40 дней не потребует экстрадиции, он будет совершенно точно свободен, поскольку всё утратит силу ", — отметил юрист.

Как рассказал ранее РИА Новости адвокат арестованного, Кривицкий запросил убежище во Франции год назад, и французская сторона сообщила ему, что его передвижения по Евросоюзу ничем не ограничены согласно Женевской конвенции. По словам Анетрини, экс-сенатор не знал, в его отношении выписан международный ордер на арест. Он отметил, что решение о присвоении Кривицкому статуса беженца будет рассмотрено во Франции в ноябре.

В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.

По данным Новгородского районного суда, в начале марта вынесено постановление о заочном аресте Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Это решение принято по ходатайству регионального следственного управления.