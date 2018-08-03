Миссия ОБСЕ в Донбассе выявила более 4 тысяч нарушений перемирия за неделю

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за минувшую неделю более 4 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе, заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"С момента подтверждения приверженности прекращения огня с 1 июля уровень насилия снизился, если сравнивать с предыдущим периодом… Наши наблюдатели зафиксировали более 400 случаев нарушения режима прекращения огня, например, в воскресенье. На минувшей неделе СММ ОБСЕ зафиксировали более 4 тысяч нарушений режима прекращения огня", — сказал Хуг на брифинге в пятницу по skype-связи из Донецкой области.

По его словам, даже если стороны конфликта повреждают приверженность прекращению огня, режим тишины соблюдается только частично.

"Стороны отказываются разводить вооружения и проводить разминирование, так как не могут быть уверены, что другая сторона также это сделает", — добавил Хуг.