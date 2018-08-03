В Армении допустили обращение к России за новым кредитом

ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян не исключает, что Ереван может обратиться к РФ за новым оборонным кредитом.

Отвечая на вопрос, может ли Армении обратиться к России за получением нового оборонного кредита, Тоноян сказал: "Возможно". При этом он отказался называть возможные объемы кредита, добавив, что переговоры об этом пока не ведутся.

Ранее газета "Коммерсант" написала со ссылкой на свои источники, что ситуация с предъявленным в Армении обвинением генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. Издание отмечает, что, по словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере 100 миллионов долларов, сейчас находится "под большим вопросом". При этом замглавы Минобороны РФ Александр Фомин назвал эту информацию некорректной.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения.

Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций. В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы) под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.