МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Заявления главы внешней разведки Эстонии об "обнаружении агентов влияния Москвы" среди общественных деятелей республики — это спекуляции, направленные на отвлечение внимания от собственных проблем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что среди общественных деятелей республики, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, относительно которых есть подозрение, что они являются "агентами влияния" России.

"Этими всеми спекуляциями по поводу "влияния Москвы" правящие круги, в частности в Эстонии, пытаются использовать для отвлечения внимания от собственных проблем. Сложно расценить откровения руководителя эстонской спецслужбы не иначе как попытку очернить любые силы, выступающие за поддержание конструктивных отношений с Россией", — заявила Захарова в ходе брифинга.

Как сообщили СМИ в воскресенье, в пятницу Марран выступил с докладом на Форуме безопасности в городе Аспен американского штата Колорадо. Это уже не первые подобные упреки в адрес РФ со стороны Эстонии. Ранее Москва неоднократно опровергала и называла голословными обвинения в том, что Россия якобы пытается вмешиваться в дела других стран.