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В мире

В США опровергли сообщения Guardian о российской шпионке в посольстве

(обновлено: 15:08 03.08.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФлаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в МосквеФлаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Секретная служба США заявила, что материал британской газеты Guardian о российской шпионке, проработавшей десять лет в посольстве США в Москве, создан при использовании необоснованных данных.

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"Материал представляет собой работу с неточными и несерьезными сообщениями, основанными на утверждениях анонимных источников. До того как Guardian опубликовала свою информацию, Секретная служба предоставила ее редактору наше официальное заявление, а также общие сведения, которые ясно опровергают необоснованные данные", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее британская газета Guardian со ссылкой на источники в разведке сообщила, что якобы россиянка, связанная с Федеральной службой безопасности, 10 лет работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США, которой она и была нанята на работу. Издание утверждает, что Секретная служба, занимающаяся охраной высшего руководства страны и критической инфраструктуры, не провела должную проверку дела и что якобы этот случай заслуживает независимого расследования, поскольку россиянка потенциально могла сыграть роль во взломе серверов Демократической партии.

Собеседник издания отмечает, что российская сотрудница имела доступ к корпоративной сети и электронной почте ведомства и, возможно, к рабочему графику президента и вице-президента США.

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При этом Секретная служба, комментируя информацию Guardian, заявила, что должностные обязанности нанимаемых ими иностранных сотрудников сводятся к переводу, культурным вопросам, поддержке контактов, в том числе с местными властями (обязанностями россиянки, о которой идет речь, были поддержка контактов с ФСБ, МВД, ФСО для поддержки работы Секретной службы), а также административным делам.

Связи со спецслужбами

В 2016 году женщину заподозрили в связях с российскими спецслужбами, в ее отношении была начата проверка следователями из отдела региональной безопасности Госдепартамента.

"Ее выдали многочисленные контакты с ФСБ <…> многочисленные несанкционированные встречи и контакты", — заявил собеседник издания.

Летом 2017 года россиянка была уволена на фоне сокращения числа сотрудников посольства, при этом Секретная служба не стала проводить в ее отношении дополнительного расследования.

Издание заявляет, что знает имя и должность, на которой женщина работала в посольстве, но не смогло получить от нее комментария по поводу сложившейся ситуации.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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almihiz
(обязанностями россиянки, о которой идет речь, были поддержка контактов с ФСБ, МВД, ФСО для поддержки работы Секретной службы)

РИА Новости ria.ru/world/20180803/1525897784.html
Ну это же элементарно, Ватсон:
"Ее выдали многочисленные контакты с ФСБ
15:03
03.08.2018
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