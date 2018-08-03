ЕК выделила Испании три миллиона евро на решение проблем миграции

МАДРИД/БРЮССЕЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) выделила Испании дополнительно 3 миллиона евро на борьбу с проблемой нелегальной миграции в эту страну, рассказал в интервью газете EL País еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

В начале июля Еврокомиссия выделила дополнительные 45,6 миллиона евро на оказание чрезвычайной помощи Испании и Греции в решении миграционных проблем, из них 26,5 миллиона — Испании.

"Комиссия выделила Испании почти 30 миллионов из чрезвычайных фондов, чтобы противостоять увеличению прибытия (мигрантов). Две недели назад мы уже выделили 25,6 миллиона, и сейчас — в рекордные сроки в четыре дня — мы дали ответ на последний запрос о помощи еще 3 миллионов", — заявил Димитрис Аврамопулос.

В свою очередь, как сообщает в пятницу ЕК, 3 миллиона евро дополнительно выделены "на чрезвычайную помощь в рамках Фонда внутренней безопасности для оказания Испании поддержки в реагировании на недавнее миграционное давление". Эта помощь будет в основном покрывать расходы, связанные с развертыванием дополнительного персонала гражданской гвардии на южных границах Испании.

Аврамопулос напомнил, что "Испания находится под давлением уже давно, это не что-то, что происходит сейчас внезапно". "Когда прибытие (мигрантов — ред.) начало увеличиваться, мы усилили операции европейской гвардии по охране границ", — добавил он.

"Испания не должна чувствовать себя брошенной. Марокко также находится под давлением. Представляю, как себя чувствует марокканское правительство… Марокко нужна дополнительная финансовая помощь, и мы намерены предоставить ее в самое ближайшее время", — заверил еврокомиссар. Он напомнил, что ЕК обязалась предоставить 55 миллионов евро Марокко и Тунису для усиления контроля на границах. "Но мы знаем, что нужно больше. Поэтому мы взяли на себя обязательства увеличить финансирование этой осенью, а также в 2019 году", — сказал Аврамопулос.

Премьер Испании Педро Санчес 26 июля написал письмо председателю ЕК Жан-Клоду Юнкеру с просьбой увеличить поддержку Испании в связи с обострением ситуации с прибытием нелегальных мигрантов из Марокко. В ответном послании Юнкер напомнил, что Европейский союз "уже оказывает весомую помощь Испании и Марокко", но заверил, что "готов ее увеличить".

Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22,1 тысячи мигрантов, то с 1 января этого года — уже почти 23 тысячи человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Более 300 человек погибли или пропали без вести. Еще более 3 тысяч человек пересекли границу по суше — в Сеуте и Мелилье, испанских анклавах на границе с Марокко.