Венгерскому министру могут запретить въезд на Украину

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Министру Венгрии по делам Закарпатской области Иштвану Греже могут запретить въезд на Украину, если Киев не получит разъяснений венгерской стороны относительно его должности. Об этом заявил в комментарии изданию "Европейская правда" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия — Украина вынуждена будет реагировать жестко, не исключая вероятности запрета въезда. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", — заявил Боднар.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан учредил должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и развитию детских учреждений в Карпатском регионе. По данным СМИ, на эту должность был назначен Иштван Грежа. МИД Украины направил Венгрии ноту протеста с требованием официальных разъяснений, поскольку к сфере компетенции нового чиновника "относится часть суверенной территории Украины".

Ранее министерство иностранных дел и торговли Венгрии призвало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за нападения на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде. В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Будапешт заявлениями в адрес Киева "вплотную приблизился к красной линии".

В конце февраля в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. При этом в начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Ранее напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.