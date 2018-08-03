Тимошенко заявила о "политическом терроризме" на Украине

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко требует от президента Петра Порошенко, силовых структур и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) немедленно отреагировать и принять меры для борьбы с "политическим терроризмом" в стране.

По ее словам, "жертвой политического терроризма" стал председатель фракции "Батькивщина" в Каменском горсовете в Днепропетровской области Виталий Чернявский. "Его автомобиль взорвали. Сейчас наш товарищ и коллега находится в больнице в тяжелом состоянии", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook

Она также считает, что грузовик в Одесской области "целенаправленно" протаранил автомобиль лидера местного "Движения новых сил" Михаила Кузаконя. Кроме того, как отметила Тимошенко, в четверг прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Лето в стране проходит под знаком политического терроризма… Страна неуправляема. Речь уже идет не об отдельных "инцидентах", а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО на последние события", — добавила Тимошенко.

При этом Тимошенко ранее заявила, что будет баллотироваться на пост президента. Выборы главы государства пройдут на Украине в марте 2019 года.

Ранее местный новостной сайт "Событие" сообщил, что в четверг в Днепропетровской области взорвался микроавтобус, в котором находился Чернявский, депутат госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция квалифицировала взрыв автомобиля как "покушение на убийство".

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".