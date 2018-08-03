Тимошенко заявила о "политическом терроризме" на Украине

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко требует от президента Петра Порошенко, силовых структур и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) немедленно отреагировать и принять меры для борьбы с "политическим терроризмом" в стране.Facebook.
Она также считает, что грузовик в Одесской области "целенаправленно" протаранил автомобиль лидера местного "Движения новых сил" Михаила Кузаконя. Кроме того, как отметила Тимошенко, в четверг прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета.
"Лето в стране проходит под знаком политического терроризма… Страна неуправляема. Речь уже идет не об отдельных "инцидентах", а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО на последние события", — добавила Тимошенко.
При этом Тимошенко ранее заявила, что будет баллотироваться на пост президента. Выборы главы государства пройдут на Украине в марте 2019 года.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".