Арестованную в США Бутину содержат как опасную преступницу, заявили в МИД

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Условия содержания арестованной в США россиянки Марии Бутиной оставляют желать лучшего, относятся к ней как опасному преступнику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу.

"На днях в очередной раз российские дипломаты посетили Марию Бутину, выяснили, что условия ее содержания, мягко говоря, оставляют желать лучшего, отношение к ней как к опасному преступнику. Она помещена в одиночную камеру, находится под круглосуточным надзором, у входа постоянно дежурят надзиратели, которые в том числе неоднократно врывались ночью в целях проверки, включали свет, не давали спать. В помещении, где содержится россиянка, очень холодно, рацион питания скудный. В отличие от других заключенных, Мария Бутина лишена возможности гулять на открытом воздухе", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, все эти вопросы были поставлены перед американской стороной.

"Российские дипломаты потребовали незамедлительно исправить положение Бутиной. Американским властям отправлено официальное обращение на этот счет", — подчеркнула представитель МИД.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".