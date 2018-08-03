Суд арестовал подозреваемого в убийстве участника операции в Донбассе

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для одного из подозреваемых в убийстве бывшего участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщило в пятницу агентство УНН.

Во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство".

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому (Артему Матюшину – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Его будут содержать в СИЗО города Запорожье", — говорится в сообщении.

По данным агентства, адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте.