Президент ЮАР призвал признать результаты выборов в Зимбабве

Женщина на избирательном участке в поселке Макокоба во время всеобщих выборов в Зимбабве. 30 июля 2018

Женщина на избирательном участке в поселке Макокоба во время всеобщих выборов в Зимбабве. 30 июля 2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса призвал народ и всех политических лидеров Зимбабве признать результаты прошедших в стране выборов, а также использовать только законные методы решения проблем.

В Зимбабве 30 июля прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов.

"Президент Рамафоса призвал всех политических лидеров и народ Зимбабве признать итоги выборов, а в случае возникновения трудностей, использовать только законные методы, предусмотренные конституцией и законом о выборах", — говорится в заявлении президента ЮАР, распространенном канцелярией.

Согласно заявлению, Рамафоса позвонил избранному президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве и поздравил его с победой. В ходе телефонного разговора президент ЮАР выразил обеспокоенность вспышкой насилия в ходе протестов, прошедших в столице Зимбабве 1 августа.

В ходе беседы Рамафоса также выразил готовность совместно с президентом Мнангагвой "работать над укреплением исторических, политических и братских связей между ЮАР и Зимбабве", "уделив особое внимание укреплению экономического сотрудничества".

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в столице Зимбабве Хараре начались акции протеста, в ходе которых погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.

В конце ноября 2017 года с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ушел в отставку 93-летний Роберт Мугабе. До выборов эту должность занимал бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства.