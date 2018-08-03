Лавров и глава МИД Турции провели переговоры

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре двусторонние отношения и международную повестку дня, сообщил российский МИД.

"Обсуждались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня", — говорится в сообщении ведомства.

Встреча министров прошла в четверг.

Лавров в четверг принял участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН, включая 8-ю встречу глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита и 25-й региональный форум АСЕАН по безопасности.

АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.