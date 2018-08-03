В Индии у самолета загорелся двигатель после посадки

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг — РИА Новости. Правый двигатель самолета авиакомпании Jazeera Airways, выполнявшего рейс J9-608 по маршруту Эль-Кувейт — Хайдарабад, загорелся вскоре после приземления в международном аэропорту имени Раджива Ганди, пишет в пятницу газета Economic Times.

По данным издания, инцидент произошел примерно в 01.45 по местному времени (около 23.15 мск четверга) в результате технической неполадки. Отмечается, что вскоре после приземления самолета сотрудники авиадиспетчерских служб заметили "небольшое воспламенение" в той его части, где расположен правый двигатель. Получив эту информацию, командир воздушного судна мгновенно заглушил оба двигателя, после чего сотрудники аэропорта взяли инцидент под контроль и потушили огонь.

Никто из 150 пассажиров рейса не пострадал.