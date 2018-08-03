Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (19)

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из вооружения БМП и стрелкового оружия.

"В результате обстрела ВСУ населенного пункта Крутая Балка полностью сгорел жилой дом. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 10 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.