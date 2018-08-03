Жители Рима поделились секретами, как пережить жару

РИМ, 3 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Италия уже несколько недель переживает традиционный зной, пик которого пришелся на минувший четверг. О том, как пережить 40-градусные температуры, корреспонденту РИА Новости рассказали несколько жителей Рима, которые с радостью поделились своим опытом.

Накануне минздрав Италии ввел "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 18 крупнейших городах страны из-за аномальной жары. Речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах в северной и центральной Италии, в частности, о Риме, Милане, Турине, Венеции, Генуе, Болонье и Флоренции, где ртутный столбик термометра вплотную подобрался, а кое-где уже превысил 40-градусную отметку.

Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

Для обозначения подобной погоды в итальянском языке есть специальное слово afa, которое вряд ли можно перевести как просто "зной". Это чрезвычайно удушливая жара, сопровождающаяся безветрием и очень влажным воздухом. В подобных условиях дороги и здания, накопившие тепло за долгий летний день, по ночам превращаются в своего рода финские сауны, отдавая жар в атмосферу.

"Насколько я помню, еще 10-12 лет назад такой жары летом не было. Ночью можно было спать без кондиционера, просто открыв окна", — говорит цветочник по имени Паоло, который целый день находится в тени возле своей палатки.

"Точно так же и зимой климат был более мягким, без резких перепадов и внезапных похолоданий", — добавляет он.

По его словам, туристам в Риме в период "афы" на помощь приходят питьевые фонтаны, расположенные по всему городу. Спасение от зноя также несут небольшие уличные киоски, в которых продаются фрукты, мороженое и гранита — колотый фруктовый лёд с сахаром.

Что есть

Как и всякий итальянец, Паоло охотно заводит разговор о еде. Даже для 40-градусной жары итальянская кухня припасла подходящие рецепты – в жару в меню ресторанов все чаще можно встретить холодную пасту – макаронные изделия, выступающие в качестве одного из ингредиентов похожего на салат блюда.

"Она делается с моцареллой, помидорами и другими овощами, базиликом. Эта свежая и легкая паста, которая отлично подходит для обеда", — сказал продавец цветов.

Палящее солнце делает почти необходимым набор из головного убора, солнцезащитных очков и легкой обуви. Недаром зазывалы в лавках и ресторанах определяют гостей Италии не только по утомленно-восторженному выражению лица, но и по шортам, сандалиям и купленным на уличных развалах шляпам. И все-таки солнечные ожоги во всех смыслах обойдутся дороже, чем назойливость зарабатывающих на туристах продавцах.

"У вас, русских, белая кожа, поэтому надо обязательно держать ее закрытой. Но даже мы, когда едем из Рима на юг Италии или на острова, всегда пользуемся очками, надеваем шляпы и стараемся не быть долго на солнце", — сказал Паоло.

Куда поехать

Несмотря на то, что врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и вообще ограничить физическую активность, римские физкультурники нашли способ заниматься спортом и в летний зной.

"В центре есть много спортивных комплексов и открытых бассейнов", — говорит Давиде, один из сотрудников небольшого ресторана, которым владеет его семья.

"Взнос в бассейн, куда хожу я, летом стоит 30 евро при том, что каждое посещение обходится еще в 10. Мне удается съездить туда между обедом и ужином, когда мы закрываем ресторан, другие успевают поплавать в бассейне либо утром, либо в обеденный перерыв", — отмечает он.

Давиде рассказал, что другим способом спастись от жары для римлян являются прогулки по набережной Тибра, вода которого дает свежесть в такую погоду. Недаром римские власти недавно объявили об открытии в городской черте пляжа на берегу главной римской реки.

"Вечером и на выходные мы уезжаем на море или за город – вокруг Рима есть несколько небольших зеленых городков, которые можно посетить за один день, это Тиволи, Фраскати и район Римских замков. Главное – двигаться, но при этом только после 6 вечера. До того, как спадает жара, тут все как вымерло", — отметил собеседник агентства. И действительно, до вечера на улицах Вечного города можно встретить либо изможденных туристов, либо спешащих на обед или по делам клерков. Остальные спасаются у кондиционеров у себя дома, в ресторанчиках или в офисе.

"Те, кто не может уехать из города на выходные, наводняют городские парки или просторные заведения с кондиционерами", — продолжает Давиде.

Кому, как не молодому ресторатору, лучше всего известно о кулинарных предпочтениях римлян и подходящей для жары пищи. "Советую есть много, очень много фруктов. Сейчас у нас начался сезон арбузов и дынь, мы подаем их как десерт", — говорит Давиде.

Что касается напитков, настоящий римлянин в противовес советам врачей рекомендует не отказываться от белого вина: по словам Давиде, его можно разводить с водой.

"Но, естественно, воды нужно пить как можно больше, и жидкость можно получать из тех же фруктов – их легче переваривать, когда в жару ничего не хочется", — заключил Давиде.

Не стоит пить с утра

Его ресторану с кондиционером и холодной водой поневоле завидует его тезка, продавец в табачной лавке. От духоты его спасают два вентилятора, расположенные строго напротив друг друга перед прилавком. Так, под волну воздуха, хотя и не менее горячего, попадают посетители, пришедшие к Давиде за сигаретами или лотерейными билетами.

"Что я могу посоветовать русским? Никакого алкоголя, особенно с утра. В такую жару нужно всегда находиться в помещении или искать тень, если ты оказываешься на улице. В свое свободное время римляне едут туда, где есть зелень: в парки или в деревню, возможно, в горы. Я же в пятницу после работы собираюсь отвезти свою маленькую дочку на море. Естественно, мы пьем воду – я с утра пью как верблюд", — шутит молодой отец.

Министерство здравоохранения Италии напоминает о способах избежать последствий 40-градусной в специальных бюллетенях, публикуемых на сайте ведомства. В них, в частности, рекомендуется не попадать под прямые солнечные лучи с 11 до 18 часов, носить светлые и легкие вещи и избегать мест с большим количеством людей и машин.

Что касается питания, итальянский минздрав советует ограничить употребление газированных напитков, чая и кофе, но в то же время и слишком холодных напитков и, само собой, алкоголя.

Особое внимание уделяется здоровью детей. На ярком постере врачи подчеркивают обязанность родителей не выходить с малышами из дома без нанесения солнцезащитного крема с коэффициентом 50 и без темных очков: так молодые итальянцы поневоле приобщаются к стилю уличной моды.

Отдельная глава посвящена питанию и обращению с продуктами. Естественно, не обходится без банальных, но действенных советов — мыть овощи и фрукты и подвергать мясо и рыбу серьезной термообработке.

Жара в Италии обычно отступает только в середине сентября. Впрочем, итальянский народ от этого не страдает: впереди многих ждет традиционный августовский отпуск, а тем, кто уже отдохнул или вовсе лишен каникул, греют душу воспоминания о погодных аномалиях минувших лет. В такие моменты кажется, что уличный термометр, ровно год назад светившийся грозными "+41", сегодня проявляет гуманность и такт, рапортуя о всего плюс 38 градусах в тени.