Афганские военные освободили более 60 заключенных из тюрьмы "Талибана"*

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Национальная армия Афганистана в ходе специальной операции освободила 61 человека, находившегося в заключении радикальной группировки "Талибан"* в провинции Гильменд, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя армии.
Как заявил командир специального соединения армии в провинции Гильменд Муниб Амири, операция прошла в районе Каяки в четверг вечером. Другие подробности пока не приводятся.
Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.
* Организация, запрещенная на территории России
#Helmand – Afghan Commando Unit freed 61 prisoners from Taliban prison in a special operation in Kajaki district in Helmand province on Thursday night, said Munib Amiri, Commander of Afghan Commando Unit in Helmand.— TOLOnews (@TOLOnews) 3 августа 2018 г.