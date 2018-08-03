Афганские военные освободили более 60 заключенных из тюрьмы "Талибана"*

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Национальная армия Афганистана в ходе специальной операции освободила 61 человека, находившегося в заключении радикальной группировки "Талибан"* в провинции Гильменд, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя армии.

Как заявил командир специального соединения армии в провинции Гильменд Муниб Амири, операция прошла в районе Каяки в четверг вечером. Другие подробности пока не приводятся.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

* Организация, запрещенная на территории России

#Helmand – Afghan Commando Unit freed 61 prisoners from Taliban prison in a special operation in Kajaki district in Helmand province on Thursday night, said Munib Amiri, Commander of Afghan Commando Unit in Helmand. — TOLOnews (@TOLOnews) 3 августа 2018 г.

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