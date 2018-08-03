МИД Китая: ни одна страна не хочет повторной войны на Корейском полуострове

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Ни одна страна, включая США и тем более Северную и Южную Кореи, не желает повторения военных действия на Корейском полуострове, поэтому настало время официально объявить о формальном прекращении войны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на полях встреч по линии АСЕАН в Сингапуре.

"Северная и Южная Корея принадлежат одному народу, их связывает кровное родство, и ни одна из сторон не желает повторения войны, это справедливые и разумные надежды и требования. В то же время мы считаем, что никакие другие страны, включая США, не хотят повторного начала военных действия на Корейском полуострове", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

По его словам, "в случае, если все не желают повторной вспышки военных действий, то можно опубликовать декларацию о прекращении войны, это соответствует современным тенденциям, а также соответствует общей воле и надеждам жителей Севера и Юга Корейского полуострова".

При этом он добавил, что "превращение соглашения о перемирии в мирное соглашение — это уже совершенно другой вопрос, который требует, чтобы все соответствующие стороны вновь сели за стол переговоров и предприняли необходимые процессуальные действия, это требует отдельного процесса". "Все стороны, особенно Северная и Южная Кореи, готовы приложить все усилия для работы в этом направлении, эти усилия должны стимулироваться и поддерживаться", — подчеркнул Ван И.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.

Впервые о возможности проведения трехсторонней встречи на высшем уровне между США, КНДР и Южной Кореей заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в мае. Тогда рассматривалась вероятность присутствия Мун Чжэ Ина на саммите глав США и КНДР в Сингапуре.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.