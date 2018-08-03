При обрушении шахты в Мексике под завалами оказались несколько горняков

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Нелегально работавшая шахта по добыче мрамора обрушилась в четверг в мексиканском штате Идальго, под завалами погребены нескольких горняков.

"Очень сожалею в связи с событиями, происшедшими в шахте поселка Денгантца муниципалитета Франсиско Мадеро. Мы ведем скоординированную работу, и я распорядился о немедленном привлечении правительства Идальго к спасению жизней работников", — сообщил в своем микроблоге в Twitter губернатор штата Омар Файяд.

Официальных данных о погибших нет, однако местные СМИ называют цифру от одного до пяти погибших, по данным портала Universal.

Причины обрушения пока не установлены.