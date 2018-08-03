В Никарагуа экс-военному предъявили обвинения в убийстве гражданки Бразилии

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Прокуратура Никарагуа предъявила в четверг обвинения в убийстве гражданки Бразилии бывшему военному Пьерсону Гутьерресу Солису.

Бразильянка Райнейя Лима, проживавшая в Никарагуа вместе со своим молодым человеком, была убита в июле в столице Манагуа. Она ехала по городу, когда ее машина была обстреляна. Портал Prensa сообщал, что это были вооруженные формирования сторонников правительства.

Гутьерресу предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, 42-летний мужчина выстрелил в женщину из карабина М4. Ранее он служил в армии, но в 2009 году уволился и стал частным охранником. При этом местные законы запрещают частной охране использовать автоматическое оружие, в частности карабин М4.

С середины апреля в Никарагуа проходят антиправительственные протесты после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.

По последним данным ОАГ, число погибших в протестах достигло 317 человек. При этом ранее правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека называла другое число погибших — 448 человек.