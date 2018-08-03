ОАГ создала специальную комиссию по ситуации в Никарагуа

МЕХИКО, 3 авг – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) в четверг на заседании своего постоянного совета проголосовала за создание специальной комиссии, которая будет заниматься ситуацией в Никарагуа.

"Специальная комиссия будет оказывать содействий процессу национального диалога в Никарагуа", — говорится в постановлении.

За создание комиссии проголосовали 20 государств, против – четыре, включая Венесуэлу и саму Никарагуа.

С середины апреля в Никарагуа проходят антиправительственные протесты после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.

По последним данным ОАГ, число погибших в протестах достигло 317 человек. При этом ранее правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека называла другое число погибших — 448 человек.