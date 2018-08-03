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В мире

Взбунтовались: Италия отсылает спасенных мигрантов обратно

(обновлено: 08:08 03.08.2018)
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами недалеко от берегов ЛивииЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Политика открытых дверей в Италии заканчивается: тонущих в Средиземном море мигрантов спасают, но отправляют подальше от европейского берега — в Ливию. Рим не скрывает неприятия миграционной политики Брюсселя. Недавний бунт на одном из итальянских кораблей с беженцами напугал итальянцев куда больше угроз еврочиновников.

Скандал с запутанным сюжетом

В последний день июля итальянские СМИ сообщили, что буксир Asso поднял на борт 108 человек, терпевших бедствие на переполненной лодке в Средиземном море, — мигрантов из африканских стран. И доставил всех не в Италию, а в порт ливийской столицы Триполи. Лидер партии "Итальянские левые" Никола Фратоянни назвал это "грубейшим нарушением международного права". С ним согласились и в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Согласно общепризнанным в мире нормам, судно должно было транспортировать людей в страну, где им не угрожала бы опасность. Ливия безопасной не считается.

​В итальянском правительстве поспешили заверить, что официальные органы не требовали отправить беженцев в Ливию. Буксир, хотя и итальянский, обслуживает совместную ливийско-итальянскую нефтяную платформу и все распоряжения получал с ливийской стороны. Кроме того, на его борту находились представители береговой охраны Ливии — они и командовали.

Владелец судна, офшорная компания Augusta Offshore также подтвердила, что капитан буксира подчинялся исключительно ливийцам. Он подобрал людей с лодки, обнаруженной в полутора морских милях (примерно 2,8 километра) от платформы и в 57 милях (около 106 километров) от ливийского берега, и взял курс на Триполи.

Мигранты. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
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В Еврокомиссии с доводами итальянских министров не согласились, возложив ответственность за нарушение норм международного права на Италию. Поскольку речь шла о судьбе спасенных в море людей, капитану судна надлежало самостоятельно искать место, куда их доставить. И высадить только там, где жизни ничто не угрожает и соблюдаются хотя бы элементарные требования относительно качества продуктов питания, жилья и медицинского обслуживания.

Скандал продолжает раскручиваться. ООН и Еврокомиссия ведут расследование. Между тем это далеко не первый инцидент, показывающий, что Италия не намерена плыть в одной лодке с Европейским союзом, чья миграционная политика принесла этому государству немало проблем.

Бунт обреченных

В конце июня Ливия создала в Средиземном море собственную поисково-спасательную зону — и в территориальных, и в международных водах. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини это горячо поддержал.

"Ливийская береговая охрана только в последние несколько часов спасла 611 мигрантов. НПО и торгаши теряют свой бизнес? Так давайте придерживаться этого!" — написал он в фейсбуке.

​Италия демонстративно не пускает в свои порты суда с мигрантами и не разрешает высадку на берег. В первой половине июля Сальвини запретил сойти на берег Сицилии 67 беженцам. Это произошло после того, как на другом итальянском судне мигранты из Судана и Ганы подняли бунт, требуя, чтобы их с женами и детьми везли в Италию, а не высаживали на ливийском побережье. Команде пришлось запереться в капитанской каюте, дожидаясь итальянской береговой охраны.

Лодка с мигрантами. Архивное фото
© AP Photo / Anna Surinyach
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В Риме теперь обсуждают три варианта действий: незамедлительно пропускать мигрантов вглубь Европы, отправлять в Ливию либо принимать решение о предоставлении убежища непосредственно на борту судна. Уже было несколько случаев, когда итальянские власти запрещали капитанам участвовать в спасении беженцев.

Стоит отметить, что правительство Италии и прежде шло на подобные шаги. Так, в мае 2009 года, когда премьер-министром страны был Сильвио Берлускони, суда итальянской финансовой гвардии и береговой охраны перехватили в мальтийском поисково-спасательном регионе три плавсредства, на которых находились две сотни беженцев из Сомали и Эритреи. Всех пересадили на военные корабли и отвезли в Ливию. Почти три года спустя Европейский суд по правам человека в Страсбурге обвинил за это Италию в бесчеловечном обращении с беженцами, взыскав денежную компенсацию в пользу потерпевших.

© REUTERS / Tony GentileАкция протеста против миграционной политики правительства в Риме, Италия. 18 июля 2018
© REUTERS / Tony Gentile
Акция протеста против миграционной политики правительства в Риме, Италия. 18 июля 2018

Годы проблем

В 2014-м в Европу хлынули мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. К настоящему времени на итальянский берег высадились более 650 тысяч человек — в основном после спасения у ливийского побережья. По оценкам ООН, только в этом году около тысячи беженцев погибли в Средиземном море.

В сентябре 2015-го, в разгар миграционного кризиса, Европейский союз принял рассчитанную на два года программу расселения нелегалов из Италии и Греции — тогда речь шла о 160 тысячах человек. Все страны ЕС должны были размещать их у себя, согласно утвержденным квотам. Программа провалилась: из 160 тысяч расселили менее 30 тысяч человек.

Мигранты около ливийского побережья ждут спасения итальянской береговой охраны. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
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С самого начала миграционная программа, основным инициатором которой была канцлер ФРГ Ангела Меркель, наткнулась на сопротивление ряда государств — членов ЕС. Вишеградская четверка (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша) в полном составе выступила против, Финляндия воздержалась от голосования. И хотя ЕСПЧ отклонил иск Венгрии и Словакии об отмене квот, вишеградцы выполнять решение Евросоюза и принимать у себя беженцев отказались. Не выражали энтузиазма и многие другие страны. Новые инициативы еврочиновников по расселению остающихся в Италии и Греции мигрантов также не находят поддержки.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти, по информации западных СМИ, направил главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и председателю Евросоюза Дональду Туску письмо о том, что его страна не намерена более в одиночку решать проблемы всего Европейского союза.

По данным Евростата, только за 2015-2016 годы границы ЕС нелегально пересекли порядка трех миллионов человек, и это "тихое вторжение" продолжается.

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В мире
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Сергей В.
границы ЕС нелегально пересекли порядка трех миллионов человек, и это "тихое вторжение" продолжается - скоро будет (как в сша с неграми) на 1 одного европейца по 10 мигрантов ; ох и заплачут ....
08:29
03.08.2018
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