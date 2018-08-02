Белград жестко отреагировал на слова албанского министра о границе с Косово

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Заявление министра по делам диаспоры Албании Пандели Майко о том, что премьер самопровозглашенного Косово сообщил ему о решении Приштины ввести свободное перемещение людей и грузов между Албанией и Косово, вызвало в четверг резкий ответ руководства Сербии.

Днем в четверг косовско-албанские, а затем сербские СМИ растиражировали сделанное накануне албанским министром в ходе визита в самопровозглашенную республику заявление. Подано оно было как "Албания и самопровозглашенное Косово отменяют границу", при этом официальная Тирана и Приштина никак не прокомментировали сообщение. Вызванный в прессе резонанс вынудил Майко сделать уточнение в четверг на личной странице в Facebook

"В ходе моего официального визита в Приштину премьер-министр Косово Рамуш Харадинай сообщил мне эту новость, которая давно обсуждалась между правительствами Албании и Косово. Речь идет о свободном передвижении людей и товаров между двумя нашими странами начиная с 1 января 2019 года", — написал албанский министр по делам диаспоры.

"Я помню, что на первом официальном заседании премьеров Албании и Косово было принято решение, что процесс начнется с 1 января 2018 года, правительство Косово призвало к тому, чтобы было время для принятия решения и проведения процесса… Харадинай попросил меня сообщить о том, что Косово приняло окончательное решение о свободном перемещении через границы наших двух стран", — отметил албанский министр.

Его слова в четверг успели вызвать резкую реакцию Белграда, несмотря на отсутствие официального подтверждения из Тираны или Приштины. Директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич напомнил, что албанский диктатор "Энвер Ходжа мертв, а Великой Албании нет и не будет". "У Косово и Албании нет никакой границы, есть граница между Сербией (с входящим в нее Косово – ред.) и Албанией, протяженностью 111 километров", — разместила канцелярия по КиМ ответ Джурича.

Он отметил, что граница между Сербией и Албанией проходит по краю Македонии, Сербии, Албании до края Сербии, Черногории и Албании и подчеркнул, что "это единственная граница, которая существует и может существовать".

"По резолюции Совбеза ООН 1244 мы те, у кого есть право использовать КПП Цхафа, Прушит и Врбница и держать там наших сотрудников, но, похоже, это больше никого не волнует. Так же, как никого не волнуют в международном сообществе такие подстрекательские заявления, которые ежедневно поступают от различных албанских представителей", — указал директор канцелярии по КиМ.

Полемика и острые заявления на линии Белград-Приштина в последнее время участились в связи с простоем в переговорах в Брюсселе при посредничестве ЕС, где сторонам не удается достичь новых договоренностей.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.