КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что встречи лидеров России и США могут повлиять на решение приднестровского конфликта и сбалансировать ситуацию в восточноевропейском регионе.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Во время диалога шла речь о разных регионах мира, затрагивали и наш регион, включая Украину, но и Молдавия с решением приднестровского вопроса — это очень актуально. То, что две мировые державы (Россия и США) встречаются и разговаривают, пусть и остаются на своих ситуациях, может сбалансировать ситуацию в нашем регионе (в Восточной Европе – ред.).", — сказал Додон в эфире передачи Accent TV.

По его словам, лидерам больших держав понадобится история успеха в регионе и лучшим примером может стать Молдавия, а также решение ситуации с непризнанной республикой. При этом Додон считает, что нынешнее правительство Молдавии не заинтересовано в разрешении конфликта.

"Наше правительство боится решения приднестровской проблемы, потому что может проявиться еще 200 тысяч голосов в поддержку пророссийских сил. По этой же причине они не заинтересованы в том, чтобы предоставить право голоса 600 тысячам молдавских мигрантов в Российской Федерации", — добавил президент.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.