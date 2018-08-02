Эксперт назвала открытие границы между Албанией и Косово опасной тенденцией

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Открытие границы между Албанией и Косово означает, что самопровозглашенная республика станет частью Албании, это повлечет за собой отделение территорий с албанским населением в других государствах, сказала руководитель центра по изучению современного Балканского кризиса института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Ранее государственный министр по вопросам диаспоры Албании Пандели Майко заявил об открытии границы между Албанией и Косово с 1 января 2019 года.

"Это совершенно очевидный факт. Если открыта граница между Косово и Метохией и Албанией и закрыта между Косово и Сербией, и между Албанией и Сербией, это значит, что начинается процесс объединения двух территорий – вливания Косово и Метохии в государство Албания. Дестабилизация региона уже началась очень давно с албанским фактором. Албанцы прекрасно знают, что пример Косово может стать примером для других регионов. Как только Косово после референдума войдет в состав Албании, тут же поднимутся все территории с большинством албанского населения в других государствах", — сказала Елена Гуськова.

"Сегодня широко обсуждается вопрос о том, чтобы Косово присоединилось к Албании, провела референдум, открыла границы, и тогда встало бы под крыло Албании. Это станет сигналом для того, чтобы албанцы в Македонии поставили вопрос о своем отделении, это повторится и на юге Сербии, вполне возможно, что коснется и Греции. Это очень опасная тенденция", — сказала эксперт в разговоре с РИА Новости.

На решение об открытии границы могут повлиять европейские структуры, но, по мнению эксперта, они этого делать не будут.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В 2008 году албанские административные структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость "республики Косово" от властей в Белграде. Руководство республики, которую в отличие от США не признали Россия, Сербия, Греция, Иран, Израиль, Испания и еще ряд стран, стремится к вступлению в международные организации и Евросоюз.