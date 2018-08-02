В ООН назвали усилия по урегулированию ситуации в Йемене бесплодными

ООН, 2 авг — РИА Новости. Попытки ООН урегулировать ситуацию в Йемене пока не приносят ощутимого результата, военное противостояние усиливается, а порт Ходейда стал центром боестолкновений, заявил в четверг в ходе заседания Совбеза по данной теме специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс.
"В последнее время, несмотря на все наши усилия, идет эскалация военных действий, мы встречаемся в тот момент, когда центром войны стала битва за Ходейду", — заявил Гриффитс.
По его словам, "военные рассказывают мне о Ходейде, что порт стал центром тяжести войны, а Красное море — театром военных действий".
"Мы попытались найти способ избежать военных действий за город и порт Ходейда. Мы все еще пытаемся", — добавил спецпосланник.
Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейда, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это. В минувшее воскресенье они обвинили коалицию в нанесении более полусотни воздушных ударов по жизненно важным объектам инфраструктуры в Йемене, в том числе по объектам водоснабжения в городе Ходейде.