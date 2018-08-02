В ООН назвали усилия по урегулированию ситуации в Йемене бесплодными

ООН, 2 авг — РИА Новости. Попытки ООН урегулировать ситуацию в Йемене пока не приносят ощутимого результата, военное противостояние усиливается, а порт Ходейда стал центром боестолкновений, заявил в четверг в ходе заседания Совбеза по данной теме специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс.

"В последнее время, несмотря на все наши усилия, идет эскалация военных действий, мы встречаемся в тот момент, когда центром войны стала битва за Ходейду", — заявил Гриффитс.

По его словам, "военные рассказывают мне о Ходейде, что порт стал центром тяжести войны, а Красное море — театром военных действий".

"Мы попытались найти способ избежать военных действий за город и порт Ходейда. Мы все еще пытаемся", — добавил спецпосланник.

Гриффитс проводил очередные переговоры с хуситами на прошлой неделе, во время которых он пытался убедить их оставить Ходейду, чтобы возобновить мирные переговоры, спецпосланник покинул после этого столицу страны Сану, не дав никаких комментариев журналистам.

Войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейда, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это. В минувшее воскресенье они обвинили коалицию в нанесении более полусотни воздушных ударов по жизненно важным объектам инфраструктуры в Йемене, в том числе по объектам водоснабжения в городе Ходейде.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.