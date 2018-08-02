В ООН рассказали, когда могут встретиться стороны конфликта в Йемене

ООН, 2 авг — РИА Новости. Встреча представителей воюющих в Йемене сторон может состояться уже 6 сентября в Женеве, поддержать это предложение у членов Совбеза ООН попросил в четверг спецпосланник ООН Мартин Гриффитс.

"После консультаций со сторонами я планирую пригласить их в Женеву 6 сентября для проведения первого раунда консультаций", — сказал Гриффитс.

По его словам, "эти консультации позволят сторонам, среди прочего, обсудить рамки переговоров, соответствующие меры для укрепления доверия и конкретные планы продвижения урегулирования". "Прошу Совет поддержать", — добавил спецпосланник.

Гриффитс также добавил, что несмотря на ситуацию, его "очень радует общее стремление сторон по освобождению пленных".

"Нашему офису было трудно работать над этим вопросом", — отметил спецпосланник.

В свою очередь, зампостпреда РФ Владимир Сафронков отметил, что Россия призывает "все стороны, вовлеченные в конфликт в Йемене, воспользоваться шансом, которое открывает предложение господина Гриффитса по организации в Женеве переговоров, их успеху будет способствовать отказ от военных действий и настрой на политическое урегулирование".