Еврокомиссар по сельскому хозяйству очень обеспокоен засухой в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган очень обеспокоен ситуацией с засухой в ряде государств Евросоюза, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

Продолжительная засуха в ряде стран Евросоюза оказывает значительное влияние на производство пахотных культур, а также на корма для животных, что, в свою очередь, может отразиться на их здоровье. Кроме того, сокращение объема кормов может сказаться и на доходах животноводов, сообщает ЕК.

"Я очень обеспокоен этими продолжительными климатическими событиями. Я контактировал с рядом министров из пострадавших стран для обсуждения ситуации и получения свежих оценок ее влияния", — цитируются слова Хогана в релизе.

Он призывает все страны Евросоюза рассмотреть все возможные варианты действий и мер, имеющихся в законодательстве ЕС, для смягчения ситуации, свидетельствует релиз.

Также, как следует из сообщения, Евросоюз оказывает поддержку фермерам в связи со сложившейся ситуацией.

Во многих европейских странах в течение трех недель температура воздуха днем не опускается ниже плюс 30 градусов, что привело к лесным и торфяным пожарам. Кроме того, многие люди попадают в больницы из-за перегрева и обезвоживания. По прогнозу метеорологов Германии, нынешняя сухая и жаркая погода в Западной, Центральной и Северной Европе может продлиться еще несколько недель, рассказал РИА Новости ранее в четверг исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.