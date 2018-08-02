Сенатор просит изучить деятельность американских дилеров российского оружия

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил письмо главе департамента минфина США по контролю за иностранными инвестициями Андреа Гакки с просьбой проанализировать деятельность двух американских дилеров российского оружия — Kalashnikov USA и TulAmmo USA, сообщает ABC в четверг.

Сенатор связывает необходимость этих разбирательств с недавним арестом россиянки Марии Бутиной, которая, по версии обвинения, связана как с американским оружейным лобби, так и чиновниками РФ. Как цитирует телеканал сенатора, "у наставника Бутиной (замглавы ЦБ РФ Александра Торшина) есть очевидные связи c принадлежащими российскому государству концерном "Калашников" и Тульским патронным заводом через его положение в Центральном банке России", цитирует ABC сенатора.

"В свете этих заявлений отношения между господином Торшиным, другими попавшими под американские санкции российскими физическими лицами и военно-промышленным комплексом заслуживают дальнейшего расследования: следует понять, управляют ли указанными компаниями или де факто принадлежат ли эти предприятия персонам, попавшим под санкции", — приводит ABC слова Уайдена из письма в адрес Гакки.

Это не первый и не единственный инцидент, связанный с интересом американских властей к продавцам и производителям российского оружия. В частности, в конце марта в офисе прокурора Майами отказались подтвердить или опровергнуть факт проведения расследования в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде.

Чуть ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщило, что в США начато расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-4).

Как написало агентство, руководство данного завода "связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина". По данным Блумберга, идет поиск записей, связанных с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы.

Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность компании RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич, сообщило агентство. В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.