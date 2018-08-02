Сенатор просит изучить деятельность американских дилеров российского оружия

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил письмо главе департамента минфина США по контролю за иностранными инвестициями Андреа Гакки с просьбой проанализировать деятельность двух американских дилеров российского оружия — Kalashnikov USA и TulAmmo USA, сообщает ABC в четверг.
"В свете этих заявлений отношения между господином Торшиным, другими попавшими под американские санкции российскими физическими лицами и военно-промышленным комплексом заслуживают дальнейшего расследования: следует понять, управляют ли указанными компаниями или де факто принадлежат ли эти предприятия персонам, попавшим под санкции", — приводит ABC слова Уайдена из письма в адрес Гакки.
Чуть ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщило, что в США начато расследование в отношении завода во Флориде, который производит автоматы Калашникова (АК-4).
Как написало агентство, руководство данного завода "связано с главными союзниками российского президента Владимира Путина". По данным Блумберга, идет поиск записей, связанных с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы.
Федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность компании RWC (Russian weapons company) Group LLC, которая владеет заводом Kalashnikov USA в Помпано-Бич, сообщило агентство. В 2014 году министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.