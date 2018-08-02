В припаркованной возле конгресса США машине нашли оружие и боеприпасы

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Полиция задержала неизвестного мужчину в центре Вашингтона после того, как в его автомобиле обнаружили оружие и боеприпасы, сообщили правоохранительные органы.

По данным полиции, ответственной за обеспечение порядка в районе здания конгресса, утром в четверг в ходе патрулирования парковки на улице Нью-Джерси офицер полиции заметил оружие в одном из автомобилей. Вскоре на месте появился владелец транспортного средства, с его согласия полиция досмотрела машину.

В заявлении представителя полиции, которое публикует корреспондент NBC, говорится, что в результате обыска было обнаружено "оружие, боеприпасы и другие предметы". "На данный момент нет свидетельств какой-либо связи с терроризмом", — завила представитель полиции Ева Малеки.

Как сообщила Секретная служба США, в связи с инцидентом "офицеры (полиции) и кинологи пропускных пунктов были предупреждены об автомобиле на пропускных пунктах близ Белого дома". В настоящее время инцидент опасности не представляет.