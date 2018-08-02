В харьковской академии локализовали пожар

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Площадь пожара в Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове возросла с 500 до 1,3 тысячи квадратных метров, однако спасателям удалось локализовать огонь, сообщило в четверг управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Ранее в Госслужбе по ЧС сообщили, что пожар площадью около 500 квадратных метров вспыхнул на крыше Украинской инженерно-педагогической академии.

По данным областного управления, огонь охватил конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространился на помещения второго этажа и общая площадь пожара составила около 1,3 тысячи квадратных метров. На место прибыли дополнительные силы спасателей.

"В 18.00 (совпадает с мск) пожар был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара", — говорится в сообщении на сайте управления.

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