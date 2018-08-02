Россия усомнилась в готовности Британии к сотрудничеству по делу Глушкова

ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании не заинтересованы в налаживании сотрудничества по расследованию смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, к такому выводу пришли в посольстве РФ на основе изменившихся подходов к сотрудничеству у британской стороны.

Посольство РФ на днях получило от британских властей ноту, в которой содержится просьба направлять все обращения по смерти Глушкова в МИД Великобритании, а не в МВД, как на этом настаивали представители британского МИД.

"Ранее Форин Офис сам рекомендовал нам общаться по данному сюжету с британскими правоохранительными органами напрямую. Подобное поведение британских властей, внезапно поменявших свои подходы, вызывает у нас вопросы и укрепляет наши сомнения в том, что официальный Лондон заинтересован в налаживании двустороннего сотрудничества в рамках расследования дела Глушкова", — сообщил журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии.

"Нам непонятно, почему нам до сих пор отказывают в доступе к расследованию смерти российского гражданина. Такая линия не способствует установлению истины и выявлению виновных, а также является грубым нарушением международного права со всеми вытекающими отсюда последствиями для международного имиджа Великобритании. Вновь вынуждены констатировать неприемлемость ситуации, когда, несмотря на наличие действующих международно-правовых механизмов, британские власти пытаются засекретить обстоятельства и ход расследования смерти российского гражданина", — прокомментировал поведение британской стороны представитель посольства.

Пресс-секретарь напомнил, что посольство РФ неоднократно пыталось связаться с руководством полиции Лондона с целью уточнения ситуации вокруг расследования смерти российского гражданина, в том числе запрашивая встречу посла с комиссаром полиции. Также британской стороне предлагалось рассмотреть возможность проведения двусторонних межведомственных консультаций. Однако на все вопросы и просьбы официальный Лондон не ответил.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотленд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.