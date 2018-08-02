Евреи Северной Америки поддержали друзов Израиля из-за нового закона

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Еврейские союзы Северной Америки (JFNA) раскритиковали принятый в Израиле закон о еврейском характере государства и выступили в поддержку израильской общины друзов, сообщила организация в Facebook.

Закон, объявивший еврейский народ единственным, кто имеет право на национальное самоопределение в пределах Израиля, вызвал протесты со стороны национальных меньшинств и лево-центристской оппозиции, усматривающих в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

"Еврейские союзы стоят плечом к плечу с общиной друзов и призывают израильских законодателей обратиться к общине, чтобы как можно скорее решить волнующий ее вопрос… Мы разочарованы тем, что правительство приняло закон, который на самом деле является шагом назад для всех меньшинств", — говорится в заявлении организации.

Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя ранее формально равнозначному с ним арабскому "особый статус". В тексте описывается государственная символика Израиля — герб, гимн и флаг, подтверждается, что Иерусалим, на восточную часть которого претендуют палестинцы, является "единой и неделимой" столицей, перечислены праздники и дни поминовения, закреплен официальный статус еврейского календаря, подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой, декларируется "национальная ценность" еврейского поселенчества.

Как сообщалось ранее, в попытке опротестовать закон депутаты, принадлежащие к друзской общине, и левая партия "Мерец" обратились с исками в верховный суд, один из парламентариев-арабов демонстративно сложил полномочия. По данным СМИ, в отставку также подали трое офицеров-друзов. На одной из главных площадей Тель-Авива прошел урок арабского языка, который организаторы назвали крупнейшим в мире, оценив число участников в несколько тысяч человек. На 8 августа в парламенте запланированы дебаты на тему закона, но без проведения голосований.