Евреи Северной Америки поддержали друзов Израиля из-за нового закона

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Еврейские союзы Северной Америки (JFNA) раскритиковали принятый в Израиле закон о еврейском характере государства и выступили в поддержку израильской общины друзов, сообщила организация в Facebook.
"Еврейские союзы стоят плечом к плечу с общиной друзов и призывают израильских законодателей обратиться к общине, чтобы как можно скорее решить волнующий ее вопрос… Мы разочарованы тем, что правительство приняло закон, который на самом деле является шагом назад для всех меньшинств", — говорится в заявлении организации.
Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя ранее формально равнозначному с ним арабскому "особый статус". В тексте описывается государственная символика Израиля — герб, гимн и флаг, подтверждается, что Иерусалим, на восточную часть которого претендуют палестинцы, является "единой и неделимой" столицей, перечислены праздники и дни поминовения, закреплен официальный статус еврейского календаря, подтверждено право всех евреев на репатриацию и необходимость поддержания связей с диаспорой, декларируется "национальная ценность" еврейского поселенчества.