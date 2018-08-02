Союзы журналистов призвали Бельгию отменить сбор за проверку безопасности

БРЮССЕЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Ассоциация международной прессы (API) и Ассоциации профессиональных журналистов Бельгии (AGJPB) совместно направили письмо в правительство Бельгии, в котором призвали власти отказаться от взимания с представителей СМИ платы за прохождение проверок безопасности в институтах Евросоюза, сообщил РИА Новости представитель API.

Власти Бельгии с 1 июня впервые обязали всех работающих в королевстве местных и иностранных журналистов выплачивать в каждом полугодии по 50 евро за прохождение ими проверок безопасности, проводимых бельгийской службой безопасности, в том числе при освещении саммитов ЕС. Данное решение вызвало критику как со стороны журналистских союзов, так и у Еврокомиссии.

"Письмо адресовано премьер-министру, главам МВД, МИД, минюсту и минобороны", — сказал собеседник агентства.

Новый регламент, прежде всего, бьет по карману сотен внештатных журналистов, освещающих деятельность институтов ЕС.