Генсеку ОДКБ разрешили выехать из Армении

ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Адвокат генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян заявил РИА Новости, что получил положительный ответ от Специальной следственной службы Армении на ходатайство о согласии на выезд его подзащитного из страны.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган.

"Сегодня я получил официальный письменный ответ от Специальной следственной службы о том, что следователи не возражают против отсутствия в стране господина Хачатурова", — сказал Погосян.

По его словам, генсек ОДКБ предупрежден, что в случае необходимости должен явиться в следственный орган. "Мы не возражаем, наоборот, в ходатайстве гарантировали это", — сказал адвокат.

Он добавил, что дату отъезда выберет сам генсек ОДКБ. "Во всяком случае, тайны из этого мы делать не будем. Вы узнаете, когда он приступит к исполнению своих обязанностей", — отметил Погосян.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими. Генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян ранее заявил, что армянская сторона "предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами".