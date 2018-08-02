В Боснии и Герцеговине предложили Европе забрать к себе всех мигрантов

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик выступил в четверг категорически против открытия приемных центров для мигрантов и предоставления им официального убежища в РС, а также предложил Европе забрать к себе всех мигрантов из БиГ.
"Мы в Республике Сербской не можем устраивать приемные центры для мигрантов, но нам также и не нужно, чтобы в остальной БиГ им легко предоставляли официальное убежище, которое позже переросло бы в гражданство", — цитирует Радио и телевидение РС президента Додика.
Он отметил, что руководство РС в Баня-Луке "не интересуют политики Запада и Европы, которые говорят о своем внимании к БиГ", а сами планируют, по его словам, устраивать приемные центры для мигрантов.
"Они это говорят публично и только наивные здесь могут об этом промолчать. Эта политика Европы нас не интересует. Когда они указывают нам на гуманность, наш ответ – откройте границы и примите всех мигрантов, которых вы сами произвели, не надо оставлять их нам",- приводит слова главы Республики Сербской телеканал.
По его словам, правительство в Баня-Луке утвердило четкие меры, которые предполагают, что на территории РС не появится приемных центров и "что они не смогут долго задерживаться".
Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Парламентарии БиГ тогда же приняли план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.
Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция — Македония — Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.