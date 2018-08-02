В Литве сменился главнокомандующий международным батальоном НАТО

ВИЛЬНЮС, 2 авг – РИА Новости. В Литве место главнокомандующего международным батальоном НАТО занял полковник-лейтенант Рене Браун, сообщает Sputnik Литва.

Браун пришел на место полковника-лейтенанта Вольфа Рюдигера Отто, который руководил подразделением альянса в течение полугода.

Церемония смены состоялась в Рукле. На торжественном мероприятии присутствовали замминистра национальной обороны Витаутас Умбрасас и командующий сухопутными войсками Литовской армии Вальдемарас Рупшис.

Браун служит в немецкой армии с 1997 года на разных должностях. С сентября 2017-го он возглавляет 393-й танковый батальон Бад-Франкенхаузене. Также полковник-лейтенант участвовал в международных миссиях в Афганистане и Ираке.

С 2017 года международным батальоном сил НАТО, дислоцированным в Рукле, командуют немецкие офицеры. Германия направляет сюда значительную часть своих войск. Также в батальоне присутствуют военнослужащие из Бельгии, Чехии, Франции, Нидерландов, Норвегии и Исландии. В подразделении насчитывается около 1200 бойцов.

В июне к батальону присоединились около 240 чешских солдат. Военнослужащие прибыли в Литву с БМП Pandur-II, вооруженными 30-миллиметровыми пушками и противотанковыми ракетами Spike. Миссия чешских бойцов в Литве продлится до конца 2020 года.

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