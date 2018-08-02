В СМИ появились фото автомобиля убитых в ЦАР российских журналистов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Появились фотографии автомобиля, на котором передвигались погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты. Снимки опубликованы РБК.

Убитые в Центральной Африки российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishihttps://t.co/ZPEOBTUwz0



Фото: Источник РБК pic.twitter.com/ZbQWLG1TrT — РБК (@ru_rbc) 2 августа 2018 г.

Источник издания в ЦАР, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что фото машины Mitsubishi L200 подлинные, само транспортное средство находится в Банги.

На лобовом стекле автомобиля напротив места пассажира видно пулевое отверстие. Еще один след от пули можно заметить на одной из дверей машины.

В понедельник в ЦАР погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе у них были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. В Центре управления расследованиями, направившем их в командировку, пояснили, что погибшие должны были снимать документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в стране.

При этом информацию о том, что убитые хотели расследовать деятельность ЧВК в ЦАР, в российском МИД назвали абсурдной. В ведомстве напомнили, что об отправке инструкторов в эту страну сообщалось еще в марте. На сайте ведомства также публиковались предупреждения о том, что посещение страны крайне нежелательно, в частности, в связи с криминогенной обстановкой и бездействием местных правоохранительных органов.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года. Тогда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и повстанцами-христианами. По данным ООН, за весь период конфликта около шести тысяч человек погибли, до миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.