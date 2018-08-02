Правительство Эстонии выдаст кредит пострадавшим от засухи фермерам

ТАЛЛИН, 2 авг — РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг приняло решение выдать Фонду развития сельской жизни кредит из резервного фонда в 20 миллионов евро на меры по смягчению последствий засухи в аграрном секторе, сообщила пресс-служба кабмина.

"Целью сегодняшнего принципиального решения (о выделении 20 миллионов евро — ред.) и других шагов по поддержке сельхозпроизводителей является создание надежного тыла для тружеников села. Для правительства очень важно, чтобы радикальные погодные условия не вынудили сельхозпроизводителей ограничивать, а тем более вообще прекращать свою деятельность", — цитирует премьера Юрия Ратаса пресс-служба.

Министр сельской жизни Тармо Тамм, которому принадлежит идея выдачи льготных кредитов фермерам, отметил, что у трети сельхозпроизводителей из-за засухи возникли проблемы с оборотным капиталом.

"Согласно оценкам, в концу года число таких сельхозпроизводителей может вырасти еще на столько же. Выделяя миллионы дополнительных средств Фонду развития сельской жизни, мы помогаем фермерам пережить сложные времена", — сказал Тамм.

Засушливая погода весной и летом повлияла на рост растений в Эстонии. Медленный рост трав и их плохое качество привели к недостатку кормов, урожай которых после первого покоса составил всего 30-50% от урожая прошлого года, а продолжающаяся жара не позволит получить хороший урожай и после следующих покосов. От засухи страдают также яровые. Согласно прогнозам, в зависимости от региона недополученными останутся 30-70% урожая. Озимые пережили засуху чуть лучше, однако обилие осадков прошлой осенью не позволило посеять их в полном объеме. Проблемы также возникают с урожаем картофеля и овощей.

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