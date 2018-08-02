Эксперт прокомментировал французский закон о запрете мобильников в школе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Телефон для ребенка во внеурочное время – это средство социализации и получения новых знаний, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Ранее стало известно, что парламент Франции окончательно принял закон, который полностью запрещает использование мобильных телефонов и других электронных устройств в младшей и средней школе.

"При любой инициативе надо обсуждать преимущества и возможные риски. Преимущества можно найти в том, что, возможно, дети будут меньше отвлекаться в школе, меньше будут отвлекаться от занятий… При этом для ребенка, в том числе и младших классов, важна задача вхождения в информационное пространство, умение работать там, и возможность получения знаний и умений", — заявил РИА Новости Логинов.

Он отметил, что ребенок может и должен оставаться без воздействия телефона на уроке.

"Но во внеурочное время телефон это не только средства развлечения, что для детей тоже немаловажно. И вопрос здесь в масштабах и направленности этих развлечений. Телефон – это средство социализации, это средство получения знаний, поскольку не секрет, что дети с ранних лет, и уже в младшей школе могут пользоваться интернетом", — заключил Логинов.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что телефон для учащихся 2-4 классов нужен исключительно для связи, смартфоны на уроках ни к чему. Она пояснила, что в России, если вводить закон, запрещающий смартфоны на уроках, нужно, прежде всего, спросить родительскую общественность.