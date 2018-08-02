В Латвии зафиксировали крупнейшую за три года вспышку АЧС

РИГА, 2 авг — РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Салдуском крае на юго-западе Латвии, зараженными оказались более 15,5 тысячи животных, сообщила пресс-служба Продовольственно-ветеринарной службы страны.

"В хозяйстве SIA Druvas Unguri в Салдусском крае заражены 15,57 тысячи свиней", — говорится в сообщении. По данным ведомства, это самая крупная вспышка заболевания с 2015 года.

Специалисты Продовольственно-ветеринарной службы ведут работы по ограничению распространения инфекции. Работа предприятия остановлена. Установлен карантин в радиусе трех километров от хозяйства и зона надзора в радиусе десяти километров.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.