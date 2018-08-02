Россия обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве

Полиция и участники протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

Полиция и участники протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Москва обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве и призывает политические силы страны решать противоречия в рамках закона, сообщает МИД РФ.

"В Москве выражают обеспокоенность провокационными действиями представителей зимбабвийской оппозиции, приведшими к человеческим жертвам. Призываем всех участников общественно-политической жизни страны проявить гражданскую ответственность, занять конструктивную позицию в целях завершения всех предусмотренных зимбабвийским законодательством избирательных процедур в рамках конституционных норм", — говорится в сообщении российского дипведомства.

"Рассматриваем Зимбабве как дружественное государство, с которым Россия традиционно поддерживает тесные партнерские связи. Рассчитываем, что итоги всеобщих выборов в этой стране будут способствовать дальнейшему продвижению зимбабвийского народа по пути стабильного и демократического развития", — подчеркнули в министерстве.

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. По данным полиции, в ходе протестных акций погибли три человека.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования. Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял, но кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства.