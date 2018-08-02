Россия обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Москва обеспокоена провокациями оппозиции в Зимбабве и призывает политические силы страны решать противоречия в рамках закона, сообщает МИД РФ.
"В Москве выражают обеспокоенность провокационными действиями представителей зимбабвийской оппозиции, приведшими к человеческим жертвам. Призываем всех участников общественно-политической жизни страны проявить гражданскую ответственность, занять конструктивную позицию в целях завершения всех предусмотренных зимбабвийским законодательством избирательных процедур в рамках конституционных норм", — говорится в сообщении российского дипведомства.
"Рассматриваем Зимбабве как дружественное государство, с которым Россия традиционно поддерживает тесные партнерские связи. Рассчитываем, что итоги всеобщих выборов в этой стране будут способствовать дальнейшему продвижению зимбабвийского народа по пути стабильного и демократического развития", — подчеркнули в министерстве.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования. Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял, но кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства.