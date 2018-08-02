Посол Британии призвал вывести военных с улиц Хараре после демонстраций

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Посол Великобритании в Зимбабве на встрече с властями страны раскритиковал злоупотребление силой со стороны правоохранительных органов при разгоне демонстраций в столице и призвал вывести военных с улиц города, говорится в сообщении британского посольства в Хараре.
"Мы осуждаем вчерашнее злоупотребление силой со стороны правоохранительных органов в отношении демонстрантов… Британский посол встречался с правительственными министрами вчера и сегодня и со всей ясностью заявил, что военные должны быть выведены с улиц Хараре, а правоохранительные органы должны действовать крайне сдержанно", — говорится в заявлении посольства.
В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. В среду избирательная комиссия сообщила, что правящая партия Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) получила большинство мест в нижней палате парламента страны по результатам голосования. Итоги президентских выборов избирком пока не объявлял, но кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах главы государства.